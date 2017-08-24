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Вашингтон обещает ответить Москве

 

Вашингтон ответит на решение Москвы о сокращении персонала дипмиссий США в РФ до 1 сентября, подтвердила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

"Мы говорили, что мы ответим на решение властей РФ к 1 сентября", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, когда именно стоит ожидать такой ответ.

Представитель Госдепартамента также отметила, что решение о сокращении численности отразится на гражданах РФ, которые работали в американских дипмиссиях.

"Это решение о сокращении также бьет по гражданам России. У нас много российских граждан, которые работают как местный персонал. Сейчас они останутся без работы. Президент Путин говорит, что он заботится об экономике в России. Это забавный способ показать как заботиться об экономике, лишая своих людей работы", — сказала Науэрт.

Она добавила, что "российское правительство знало, какой эффект будет иметь это решение".

По словам Науэрт, часть американцев, которые работают в дипмиссиях в РФ, уже "собираются домой".

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