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"Хезболлах" готово к переговорам с ИГИЛ

 

Ливанское движение "Хезболлах" готово к переговорам с террористической группировкой "Исламское государство" на территории Сирии по просьбе боевиков, засевших на сирийско-ливанской границе, заявил генсек движения Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Можем вести переговоры на территории Сирии по просьбе боевиков… Огонь не будет прекращен до достижения договоренности. И предмет переговоров — достижение целей, которые заключаются в уходе ИГИЛ из этого района (сирийско-ливанской границы) и получение информации о судьбе похищенных ливанских солдат, а также освобождение их", — заявил Насрулла.

"Скорее всего, решение будет силовым в горных районах, и мы идем к силовому решению, и причина этого — мышление руководителей ИГИЛ. Обращаюсь к главарям ИГИЛ: итог битвы предрешен, это вопрос непродолжительного времени", — добавил генсек.

Насрулла отметил, что боевики на границе Сирии и Ливана находятся в панике и готовы к любым переговорам.

По словам лидера шиитов, бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией освободили 270 из 310 захваченных ИГ квадратных километров пограничной с Ливаном территории Сирии.

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