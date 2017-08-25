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Азербайджан приобретает новое вооружение у Израиля актуально

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

Министерство обороны Израиля сообщило, что на вооружение ВВС Армии обороны поступил модернизированный всепогодный тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hermes 900, разработанный компанией Elbit Systems, сообщает haqqin.az со ссылкой на 2-ой израильский телеканал.

По сообщению израильских СМИ, одним из первых зарубежных покупателей модернизированного БПЛА Hermes 900 станет Азербайджан. Отметим, что в 2006 году на вооружение азербайджанских ВВС поступили 12 БПЛА Hermes 450, а в 2016 году – 15 БПЛА Hermes 900. Об этом, в частности, говорилось в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2016 год.

По сведениям израильских СМИ, процесс передачи модернизированного Hermes 900 на вооружение израильской армии был начат еще летом 2014 года, во время антитеррористической операции «Нерушимая скала». Судя по опубликованной информации, этот БПЛА был впервые испытан в боевых условиях 15 июля 2014 года. Какая задача при этом была поставлена, не сообщается.

Израильские офицеры, работающие с Hermes 900, заявили, что по сравнению с предшественником возможности этого БПЛА можно оценивать как «квантовый скачок», учитывая его боевые возможности, широкий спектр полезных нагрузок и датчиков, а также другие параметры. Модернизированный БПЛА Hermes 900 оснащается системой спутниковой связи, оптико-электронными системами наблюдения, РЛС с синтезированием апертуры, РЛС индикации движущихся целей, инфракрасными датчиками, лазерным целеуказателем-дальномером, средствами радиоэлектронной борьбы, а также системой обмена данными, позволяющей передавать в центр управления изображение в режиме реального времени. Беспилотник имеет модульную конструкцию, что позволяет оперативно менять основные компоненты и сенсоры БПЛА. Управление осуществляется оператором через спутник с наземного пункта управления.

Hermes 900 имеет высокую дальность полета и предназначен для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки. Как опция предусмотрена возможность оснащения аппарата ударными комплексами.

Цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных осуществляется с помощью универсальной наземной станции, единой для всех БПЛА семейства Hermes. Таким образом, благодаря унификации, один оператор может управлять полетом всеми моделями БПЛА Hermes. Аппарат одинаково успешно способен патрулировать сухопутные границы и морские акватории.

Способен совершать полеты на высоте до девяти тысяч метров и нести полезную нагрузку массой до 350 килограммов.

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