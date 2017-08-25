Армяне продолжают интенсивные обстрелы

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 156 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районаах.
Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.