Сорвавшая джекпот американка уволилась с работы

Медработник из штата Массачусетс (США) Мэвис Вонзик, сорвавшая джекпот в национальной лотерее Powerball, решила оставить свою работу. Как сообщает CNN, женщина уже позвонила в больницу и уведомила начальство о том, что на рабочем месте её можно не ждать.

Mavis Wanczyk wins the $758.7 million Powerball jackpot, the largest single lottery prize ever in North America https://t.co/7J18CpC8v9 pic.twitter.com/4WNwU4Hn9S