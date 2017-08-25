Сорвавшая джекпот американка уволилась с работы

Медработник из штата Массачусетс (США) Мэвис Вонзик, сорвавшая джекпот в национальной лотерее Powerball, решила оставить свою работу. Как сообщает CNN, женщина уже позвонила в больницу и уведомила начальство о том, что на рабочем месте её можно не ждать.

Mavis Wanczyk wins the $758.7 million Powerball jackpot, the largest single lottery prize ever in North America https://t.co/7J18CpC8v9 pic.twitter.com/4WNwU4Hn9S — CNN Breaking News (@cnnbrk) 24 августа 2017 г.

Джекпот составил $758,7 миллиона. Этот выигрыш оказался самым большим лотерейным призом, какой одним человеком когда-либо выигрывался в США.

Любой победитель Powerball имеет право на выбор: либо в течение 29 лет получать ежегодные выплаты, либо забрать всю сумму сразу. С учётом налогов чистый выигрыш 53-летней Вонзик составил $443,3 миллиона, и, как сообщают организаторы лотереи, она предпочла выбрать второй