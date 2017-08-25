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Автобус со строителями Керченского моста рухнул в море Погибли 14 человек; Обновлено 11:14

 

Число погибших в результате падения автобуса в воду в Краснодарском крае выросло до 14 человек, 24 спасены, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, погибли 14 человек, 24 удалось спасти", — сказал собеседник агентства.

* * * 10:29

По предварительным данным, двенадцать человек погибли в результате падения в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек, удалось спасти троих", — сообщил собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия уточняются.

* * * 10:16

Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 строителей Керченского моста.

По предварительным данным, есть жертвы, сообщает телеграм-канал Mash.

Как передает Интерфакс, шестеро из строителей погибли, ведутся поисково-спасательные работы.

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