Число погибших в результате падения автобуса в воду в Краснодарском крае выросло до 14 человек, 24 спасены, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"По уточненным данным, погибли 14 человек, 24 удалось спасти", — сказал собеседник агентства.
* * * 10:29
По предварительным данным, двенадцать человек погибли в результате падения в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает РИА Новости.
"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек, удалось спасти троих", — сообщил собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия уточняются.
* * * 10:16
Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 строителей Керченского моста.
По предварительным данным, есть жертвы, сообщает телеграм-канал Mash.
Как передает Интерфакс, шестеро из строителей погибли, ведутся поисково-спасательные работы.