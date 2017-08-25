Япония расширила санкции против Северной Кореи. В "черный список" попали еще четыре компании из КНР, две из Намибии, а также два частных лица, имеющих отношение к ядерной и ракетной программам Пхеньяна и поставкам угля и руды из КНДР. Их банковские активы в Японии будут заморожены.

Эти меры направлены на ограничение импорта товаров и ресурсов из Северной Кореи и снижение объемов валютных поступлений в эту страну, передает ТАСС.

Последний раз Япония ужесточала санкции в отношении КНДР в конце июля. Тогда в соответствующий список попали пять компаний, в том числе две китайские, а также девять физических лиц, занятых в сфере финансовых услуг, транспортных операций и экспорта полезных ископаемых.