Подписаться на уведомления
 

Ожидающая приговора бывший премьер Таиланда потерялась

 

Бывшая премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, отстраненная от должности в ходе политического кризиса 2014 года, не явилась на оглашение приговора по ее уголовному делу, сославшись на плохое состояние здоровья, передает Reuters.

Вице-премьер правительства королевства Правит Вонгсуван предположил, что Чиннават могла бежать из страны. Сведений о том, где она может находиться, нет.

50-летней Чиннават грозит 10 лет тюремного заключения, если ее признают виновной. Политика обвиняют в инспирировании многомиллиардных потерь казны, понесенных в рамках схемы субсидирования фермеров, выращивающих рис.

Суд назначил новую дату вынесения приговора — 27 сентября. Также он намерен добиваться ареста Чиннават, если не будет подтверждено, что у нее действительно имеет место заболевание уха.

Чиннават возглавила временное правительство Таиланда в ноябре 2011 года. По ее инициативе внедрялась схема залогового выкупа риса у крестьян по ценам, превышающим рыночные. Эта схема принесла премьеру популярность в беднейших слоях населения, однако, как утверждают ее противники, разрушила экспорт этой продукции.

В декабре 2013 года Чиннават под давлением оппозиции распустила парламент страны и согласилась на проведение досрочных выборов. Результаты голосования были отменены тайландским Конституционным судом в феврале следующего года.

Оппозиция добивалась отставки Чиннават с ноября 2013 года. 22 января 2014 года, после нескольких месяцев массовых протестов,  власти королевства ввели чрезвычайное положение, которое было отменено в марте.

543 просмотров


Старости
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту
Сотни болельщиков встречали «Карабах» в бакинском аэропорту фото; видео
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
26 Авг 30° / 22°
27 Авг 30° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

В Турции заговорили о войне из-за независимости Курдистана
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Агентство Turan приостановило свою деятельность После ареста Мехмана Алиева
В Москве строят бомбоубежище
Глава Samsung приговорен к пяти годам
Ильхам Алиев ознакомился с новым самолетом Buta Airways фото
«Независимая газета» провалила подряд из Еревана
Когда власти убеждают: хорошо жить - вредно актуальный комментарий
Массовое увольнение чиновников в Турции
Автобус со строителями Керченского моста рухнул в море Погибли 14 человек; Обновлено 11:14
Ожидающая приговора бывший премьер Таиланда потерялась
Япония расширила санкции против Северной Кореи
Манат подорожал к евро
Сорвавшая джекпот американка уволилась с работы
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Мировые цены на нефть растут
Катар закрыл посольство Чада и высылает его дипломатов
Азербайджан приобретает новое вооружение у Израиля актуально
"Хезболлах" готово к переговорам с ИГИЛ
Захват заложников в Южной Каролине обновлено 00:36
Генсек НАТО попал в ДТП есть пострадавшие
Вашингтон обещает ответить Москве
Гурбан Гурбанов: «Карабах» ждут интересные матчи»
Франческо Тотти: «Карабах» нужно уважать»
Американский генерал призвал талибов сложить оружие
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться