Массовое увольнение чиновников в Турции

Более 900 госслужащих уволены новым постановлением правительства Турции в рамках действия режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле прошлого года, передает Рейтер.

По данным агентства, новое постановление было опубликовано в пятницу в официальном вестнике. Сообщается, что увольнения коснутся представителей различных министерств и государственных учреждений.

Помимо этого в пятницу опубликовано еще одно постановление правительства, касающееся полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Национальной разведывательной организации (MIT). Согласно постановлению, теперь потребуется разрешение президента на расследование деятельности главы MIT или привлечение его в качестве свидетеля по судебному делу.

