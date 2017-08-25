Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил о начале подготовки Россией ответных мер на введенные против нее ограничения со стороны США.

Уже несколько лет, после того как Москва объявляет о введении против кого-либо санкций, население страны начинает готовиться к ухудшению собственного положения.

Да-да, именно так. Плохо становится не тем, против кого вводятся какие-либо ограничения, а именно российским гражданам, и эта совершенно шизофреническая ситуация составляет одну из главных загадок политики Кремля. Что, впрочем, совершенно не мешает ему с потрясающим воображение упорством продолжать наступать на одни и те же грабли.

К лету нынешнего года сложилась ситуация, удивившая Владимира Путина. В условиях санкций товарооборот между Россией и США вырос на 7%, при этом с европейскими странами он сократился на 4,3%. «Вещи, которые, когда я посмотрел статистику сегодня, меня даже удивили», — сказал российский президент на встрече с депутатами Федерального собрания. При этом американских товаров в Россию было доставлено на 3,9 миллиардов долларов, а российский экспорт в США достиг 4,7 миллиардов.

Власти РФ постоянно жалуются на сокращение доходов, а здесь – пусть небольшой, но все же профицит торгового баланса. 800 миллионов «зеленых» для кого-то и мелочь, но для более чем 42 миллионов российских пенсионеров с их средними ежемесячными пенсиями в 150-200 долларов – сумма совершенно астрономическая. Более того, подросли и инвестиции американского бизнеса в российское сельское хозяйство и сферу услуг – те же сети фастфуда, вроде McDonald's, KFC и Burger King.

В этом месте привередливый гастроном, конечно, может морщиться, но, на минуту, эти сети – еще и рабочие места, да и используют они сырье, произведенное в российском сельском хозяйстве.

Именно по этим позициям местные ура-патриоты давно просят удар санкциями. Поскольку никаких иных сколько-нибудь серьезных точек, где Москва могла бы всерьез «прищучить» Вашингтон попросту нет - Россия ни по одному из показателей (импорт/экспорт, торговый баланс) не входит в топ -15 крупнейших партнеров Штатов, а общий товарооборот между двумя странами, о котором уже говорилось выше, для мировой экономики выглядит как статистическая погрешность.

Что интересно, за годы «санкций» Москвы в отношении западных партнеров, включая Турцию, российский «патриотический» бизнес так и не смог создать сколько-нибудь достойной, а главное необременительной для кошелька простого россиянина, альтернативы. Пресловутое импортозамещение окончательно стало неприличным словом, к тому же подкрепленное тем обстоятельством, что этот самый импорт, вопреки планам стратегов российской экономики, цинично продолжает расти: только в первой половине нынешнего года он вырос на 27% и составил 90 миллиардов долларов.

Товары, попадающие под санкции, все равно проникают в страну. Правда, теперь уже через посредников, а значит – по более высокой цене. Как метко подметила один из российских экспертов, «антироссийские санкции бьют в первую очередь по экономике страны и ограниченному кругу лиц, приближенных к президенту. Ответные меры Кремля удивительным образом всегда отражаются на российских гражданах».

При этом российские власти убеждают население страны, что хорошо жить – вредно. На днях эксперты Центрального банка, которых многие давно уже подозревают либо в альтернативной одаренности, либо в инопланетном происхождении, сообщили, что рост зарплат в стране негативно влияет на экономику России. По их расчетам, прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент, и вообще - темпы роста зарплат сегодня намного опережают производительность труда, что может способствовать росту инфляции.

Правда, при этом они тут же «выразили обеспокоенность нехваткой в стране учителей, врачей и ряда высококвалифицированных рабочих». Конечно, в переводе с чиновничьего на человеческий это означает, что российский народ отказывается работать за нищенские оклады, но кого, помилуйте, волнуют подобные провалы логики?

Впрочем, оставим эту тему. Давно и не мною метко подмечено, что в словосочетании «российская экономика» одно слово лишнее. У антиамериканских санкций, которые готовит Москва, есть ведь и другое измерение – международное. И если внутриэкономические последствия российского «ответа Вашингтону» - это слезы для населения страны, то во внешней политике – повод для смеха.

Могут ли какие-либо шаги Кремля всерьез повлиять на действия Вашингтона на международной арене? Ни в коей мере. Создавать мелкие неудобства, путать и морочить других – Москва сегодня в состоянии. Сколько-нибудь серьезно влиять на развитие мировых событий – нет. Такие вот смех, слезы и «санкции»…