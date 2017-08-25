«Независимая газета» провалила подряд из Еревана

В российской «Независимой газете» вышла статья, которую редакция уважающего себя издания никогда не приняла бы к печати. Автор вышедшего под заголовком «Запад вынес борьбе Азербайджана с ИГ вотум недоверия» материала Артур Приймак с некоторой претензией на «сенсационность» сообщает, что на границе Турции с Сирией задержано пятеро возможных боевиков ИГ, среди которых трое — азербайджанцы.

Очевидно, для автора национальность задержанных (над которыми пока еще не было суда и причастность которых к ИГ пока не доказана) имеет в этой, в общем-то, обыденной истории «ключевoe» значение, как, собственно, и сам факт произошедшего события (то бишь поиск и отлов подозреваемых в попытке перейти границу), которое в той части Турции происходит каждый божий день. Это именно тот случай, когда журналист пытается выжать материал из «сухой губки».

Уж вряд ли автор помнит непреложную истину, что у террористов не бывает национальности, иначе он должен был бы трубить на весь мир о неоднократном задержании в Сирии граждан не только его собственной страны — России, но и ряда государств - членов ЕС и даже США (выходит, «вотум недоверия» Запад частенько выносит также самому себе). Но, видимо, заказ, на который подрядился писака, касается не его соотечественников, а именно азербайджанцев. И поэтому Приймак, наподобие профессора Филиппа Филипповича Преображенского, обрадовавшегося появлению в морге свежего трупа для будущей операции, в предвкушении маячившего на горизонте гонорара немедленно крикнул: «несите мне этих долгожданных азербайджанцев» и рьяно принялся за выполнение заказа.

А работу свою он начинает с самого главного: «Азербайджан как источник кадров для ИГ упомянут»... и далее список организаций и имен. Подкрепить свой тезис он решил цитатой из заявления комиссара Международной комиссии по правам человека (IHRC) на Ближнем Востоке Хайсама Абу Саида о том, что «воюющие на стороне ИГ террористы из Азербайджана, действуя в составе интернациональных группировок, представляют угрозу, в частности, для Франции, Германии, Великобритании и Бельгии».

Мы сейчас, конечно, не собираемся анализировать данное заявление Хайсама Абу Саида, но бредовость его очевидна хотя бы тем, что на стороне ИГ воюют также террористы из упомянутых выше четырех стран (выходит, эти государства тоже «источник кадров» для ИГ), и своим участием они представляют угрозу не только родным странам, но всему миру, и в том числе и Азербайджану! Поэтому логика в вышеприведенной цитате напрочь отсутствует, что, впрочем, не имеет никакого значения, когда "горит" подряд щедрых заказчиков.

Приймак шокирует читателей очередной глупостью, связывая известность города-труженика Сумгаита с… «армянскими погромами». Ах вот откуда ноги растут! Спрашивается: если речь идет об ИГ, то при чем тут «армянские погромы»? Вы бы еще вспомнили и приплели сюда в контексте ИГ пресловутую роль Сталина на заседании Кавбюро 1921 года! Какое отношение одно имеет к другому?

Впрочем, обращение автора за комментариями к печально известному и состоящему на службе у армянских спецслужб Фахраддину Абосзода объясняет эту связку и ставит все точки над i. Вот и высветились длинные торчащие уши армагитпропмашины! Ведь вряд ли армянский агент станет повествовать о том, что главным зачинщиком этих так называемых «армянских» погромов в Сумгаите был армянин Эдуард Григорян, лично убивший семерых из 26 пострадавших в те дни армян, а организатором их, по заказу Михаила Горбачева, был КГБ СССР, о чем подробно рассказал миру старший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР с 1980 по 1992 гг. Владимир Калиниченко.

Сумгаитский головорез Эдуард Григорян после своего ареста был вывезен подальше от Фемиды и впоследствии освобожден (не удивимся, если окажется, что еще и награжден за выполнение задания), а сегодня он спокойно проживает в Сергиево-Посадском районе Московской области.

«Московская жизнь» Григоряна

Естественно, обо всех этих фактax автор материала от своего респондента Фахраддина Абосзода — коллеги Григоряна по трехкопеечному гапонству — никогда не услышит. И то, что свою ересь о «крышевании» Министерством национальной безопасности (МНБ) Азербайджана деятельности джихадистов Приймак пишет со слов этого продажного и всеми презираемого в Азербайджане провокатора, объясняет, откуда у этой чудовищной лжи растут ноги. Ведь Абосзода честно выполняет очередной заказ своих ереванских хозяев и через «НГ» и ее непрофессионального журналиста вешает лапшу на уши российской аудитории.

А ведь вдуматься только: никто не заметил «крышевания» джихадистов со стороны МНБ Азербайджанa — ни ЦРУ, ни МОССАД, ни ФСБ, — a вот Абосзода «заметил»! Завидная «прозорливость»! Никакое другое издание — ни CNN, ни «Вашингтон Пост», ни «Нью-Йорк Таймс», ни Би-би-си — не прислушалoсь к «чуткому сигналу» этого вышвырнутого из родины маргинала, а Приймак проявил «бдительность» и «вывел» МНБ Азербайджанa на чистую воду.

Как может уважающий себя автор, а главное — уважающее себя издание «Независимая газета» обращаться за интервью к человеку, не знающему о численности населения проданной им за 33 сребреника Родины (примечание: население Азербайджана не 8, а 10 миллионов)? И какой еще «миллион салафитов»? Даже во всем мире их столько не наберется! Жители славного Сумгаита сильно удивятся, «узнав» из НГ, что, по подсчетам «статистика» Фахраддина Абосзода, каждый второй в их городе — «салафит»...

Однако кульминацию своего маразма статья Приймака достигает, когда обращается к доселе никому не известному «политологу» — некоему Фикрету Шабанову, через которого решает поведать читателям о якобы «курдском» происхождении президента Ильхама Алиева. И вот тут обнажается главный прокол как самого автора, так и ереванских заказчиков, на котором мы остановимся попунктно.

Во-первых, Азербайджан, в отличие от Армении, — не моноэтническая, а многонациональная страна. И этот «дайвёрсити» на фоне мультикультурализма и многовековой толерантности является предметом гордости нашего государства. Армении в этом плане похвастаться нечем (не считая привычно сплагиатированного воришкой Месропом Маштоцем у эфиопов алфавита и украденного у эдесситов первопринятия христианства), особенно после полного изгнания из образованного на азербайджанских землях искусственного армянского государства его коренного азербайджанского населения, которое на момент присоединения Иреванского ханства к Российской империи составляло, по признанию графа Ивана Паскевича, 3/4 населения новообразованной Эриванской губернии. Сегодня те самые 75% населения сократились до нуля — в Армении не осталось ни одного азербайджанца. В то же время в Азербайджане спокойно продолжают жить около 35000 этнических армян, которые не скрывают свою этническую принадлежность.

Так вот, вопрос к самому Приймаку и распиаренному им и в одночасье обретшему «популярность» некоему Шабанову: если даже армяне (!) в Азербайджане не скрывают своего происхождения, то стали бы курды, с которыми азербайджанцы буквально срослись, скрывать свои корни? В Азербайджане ни один курд не стесняется и не скрывает своего происхождения. Какой же, в таком случае, смысл навязывать человеку курдские корни, когда их у него нет и, самое главное, нет ничего зазорного в том, чтобы их иметь? Подобная навязчивая идея-фикс o якобы курдскиx корняx президента Алиева начинает напоминать анекдот из серии «докажи, что ты не слон». Никто идти не поводу у авторов этих идиотских измышлений и кому-то что-то доказывать не собирается, прежде всего по той причине, что, как уже было отмечено, Азербайджан — это не та страна, где люди стесняются своих корней. Если они у человека есть, то он о них открыто говорит. Если не говорит - значит, их у него нет.

Одним из показателей данной свободы является заявление недавно побывавших в Баку членов делегации Еврейского конгресса США о том, что евреи в столице Азербайджана чувствуют себя так же, как в Израиле и Нью-Йорке. Стал бы курд после свободной самоидентификации бакинских армян и евреев скрывать свое происхождение? Ни в коем разе!

Во-вторых, ереванские заказчики статьи, видимо, о других судят, как говорится, по себе. Если они сами стесняются своего происхождения, то им кажется, что этим комплексом страдают все вокруг. Вспомним нашумевшую историю об убийстве в 2001 году в ереванском кафе «Поплавок» одного из лидеров дашнаков Самцхе-Джавахетии Погоса Погосяна за то, что тот прилюдно напомнил ужинавшему с Шарлем Азнавуром Роберту Кочаряну о его турецких корнях.

Убийство было совершено сотрудниками личной охраны тогдашнего президента после того, как «турки цнунд» Роберт Кочарян и его гость покинули заведение. Любой другой на месте Кочаряна гордился бы тем, что турки хоть немного подправили его генетику. А этот приказал убить! Странные люди!

В-третьих, в армянской блогосфере и социальных сетях информированные люди давно уже открыто пишут о темных страницах биографии как самого президента Армении Сержа Саргсяна, так и его супруги. Все новые подтверждения получают появившиеся сведения о цыганских корнях Саргсяна и езидских примесях его супруги Риты.

Достоверно известно, что мать нынешнего президента потеряла своих цыганских родителей в младенчестве, после чего ее удочерила армянская семья и отправила в Нагорный Карабах. А первая леди Армении Рита Саргсян появилась на свет после того, как ее мать — теща президента — ездила на заработки в Ереван и подозрительно долго работала в семье зажиточного курда-езида в качестве домработницы. Нашлись и те, кто в лучших армянских традициях «свечку держали» и языком потом всюду трепали. Поэтому о семейных скандалах в доме родителей Риты, связанных с супружескими изменами, сегодня не знает разве что ленивый. Впрочем, ничего удивительного, учитывая то, с каким трепетом в Армении продолжают относиться к языческой богине Анаит.

Будучи президентом страны, в которой в моде подчеркивать свою «чистокровность» аж со времен Тиграна Второго (кстати, полупарфянина), Саргсян и его супруга будут, конечно, отрицать эти факты. Не удивимся, если дочь Ким Кардашьян, став взрослой, тоже когда-нибудь начнет «мамой клясться», что ее папик — армянин, просто «камац-камац загорел».

Как гласит известное выражение - «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы». Что касается Армении и армян, то что тут удивляться. Армения, где мужья отправляют своих жен на заработки на территорию 102-й военной базы в Гюмри, не та страна, которая имеет хоть малейшее моральное право заикаться об Азербайджане! И раз уж получил Артур Приймак подряд из Еревана на проведение связи между терроризмом ИГ и Азербайджаном, то пусть хотя бы тупо прогуглит своих хозяев на предмет истории причастности их к международному терроризму. На худой конец, пусть ознакомится с книгой своего выдающегося соотечественника Олега Кузнецова «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии», из которой он много узнает о террористической деятельности армянских политических партий «Дашнакцутюн» и «Гнчак», а также организации ASALA.

Как говорится, вытащи бревно из собственного глаза, прежде чем искать соломинку в чужом!