В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета

Накануне в городе Гудауте в Абхазии был расстрелян азербайджанский криминальный авторитет Рашад Исмаилов, известный как Рашад Гянджинский, сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство «Прайм Крайм».

Как передает агентство, Рашад Исмаилов и находившийся вместе с ним другой «вор в законе» Ника Дгебуадзе (Ника Гагринский) были расстреляны из пистолета в одном из ресторанов города.

Напомним, что в начале 2017 года Рашад Исмаилов заявил о том, что он является одним из заказчиков убийства «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ленкоранского).