В Турции заговорили о войне из-за независимости Курдистана

Референдум о независимости Курдской автономии Ирака не может быть поводом для войны между Анкарой и Эрбилем, приводит CNN Turkiye высказывание премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

«Война возможна между двумя государствами, а Турция не признает курдскую автономию в качестве государства», - сказал Йылдырым.

Отметим, что накануне лидер турецкой оппозиционной «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели сказал, что в случае необходимости Турция должна воспринять проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака в качестве повода для войны.

Лидер МНР отметил, что проведение референдума о независимости Курдской автономии Ирака наносит серьезный ущерб интересам Турции.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.