Президент Трамп выступил с речью, в которой провозгласил новую политику Америки в стране, где американцы ведут самую долгую войну в своей истории. После 16 лет их пребывания в Афганистане американцы так и не добились победы над местными боевиками. Победу эту Дональд Трамп своим согражданам торжественно пообещал.

Хотя во время своей предвыборной кампании точно так же пообещал он и вывести войска из Афганистана. В выступлении главы Белого дома обращают на себя внимание несколько аспектов. Во-первых, он был нехарактерно для себя сдержан и даже прямо или косвенно признал некоторые свои ошибки. Например, рассказал, как анализ всех обстоятельств заставил его изменить первоначальную свою точку зрения на перспективы пребывания американских войск в Афганистане. Это изустное признание Трампа настоящего бремени и ответственности президентства дорогого стоит.

Кроме того, он вполне в духе Барка Обамы выдал вдохновляющий кусок речи о необходимости единства в рядах вооруженных сил. Это была явная попытка сгладить ситуацию после того, как его обвинили в раскалывающих американский народ попытках если не стать на сторону расистов, то избежать их резкой критики.

Так же Трамп получил чувствительный отпор, когда ранее заявил о недопустимости службы в вооруженных силах трансгендеров: в современной Америке не любят нападки на любые меньшинства. После непрерывной череды скандалов последних недель президент впервые выглядел и звучал действительно по-президентски. Возможно, шутят наблюдатели, потому что он читал свою речь по видеосуфлеру, что помогло избежать его фирменных и неизменно скандальных импровизаций. С другой стороны, он же согласился на использование суфлера.

Что касается сути объявленной «новой стратегии», то главная ее новизна в том, что Трамп, вопреки прежним заявлениям, решил, что американские войска должны остаться в Афганистане, причем на неопределенный срок: столько, сколько понадобится. Больше того, их число увеличат, а командование получит значительно большую свободу действий.

Американцы не могут выиграть эту войну, но и проиграть ее они себе не могут позволить. Одно из важных направлений приложения усилий – давление на Пакистан, который, являясь главным союзником США в регионе и получая огромную американскую помощь, весьма неохотно борется с талибами и другими радикальными группировками.

Больше того, руководство Талибан спокойно укрывается в Пакистане, избегая опасности и сводя тем самым на нет охоту на них спецназа США. Трамп пригрозил Исламабаду негативными последствиями. Кроме того, он заявил о необходимости больше вовлекать Индию в решение региональных проблем. Поскольку Индия – заклятый противник Пакистана, угроза вышла недвусмысленной.

За таким решением Дональда Трампа легко прослеживается влияние генералов, составляющих костяк его команды – советника по национальной безопасности Макмастера, главы Пентагона Мэттиса и главы аппарата Белого дома Келли.

Известным противником заокеанской военной активности был советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Больше того, Бэннон был автором идеи, согласно которой США должны выделить сумму в 10 миллиардов долларов, которая пошла бы на оплату деятельности частных военных компаний в зонах нынешних боевых действий, превращая тем самым чувствительные внешнеполитические проблемы в выгодный бизнес на крови.

Но на прошлой неделе Бэннон был отправлен в отставку, и результат не замедлил последовать: влияние генералов на президента тут же сказалось. В этом и заключается мечта республиканцев – чтобы их малоопытный президент перестал ломать дрова, а начал действовать по подсказке опытных советников. Но пока рано говорить, что эта мечта стала сбываться. Пока речь идет, скорее, об исключении из правил, которым постоянно следует Дональд Трамп.