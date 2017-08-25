Азербайджан и Турция спасают Катар от блокады

Азербайджан и Турция экспортировали 446 тонн продовольствия в Катар через южный порт Ирана Бандер-Ленге, находящийся в провинции Хормозган на побережье Персидского залива, начиная с начала нынешнего иранского года (21 марта), рассказал генеральный директор таможни порта.

Сафар Шейбани добавил, что фрукты, овощи и яйца были основными товарами, прошедшими через порт в течение этого периода, сообщает IRNA.

В последнее время Анкара, Баку и Доха сосредоточились на маршрутах торговли, проходящие через Иран. По словам члена правления Торгово-промышленной палаты Катара Мухаммеда бин Махди Аль-Ахбаби, сухопутный транзит продукции между Турцией и Катаром через Иран снижает стоимость перевозки грузов примерно на 80 % по сравнению с воздушными грузами.

Региональные страны, в основном Турция и Иран, стремятся восполнить пробел на катарском рынке после того, как ряд арабских государств, возглавляемых Саудовской Аравией, резко разорвали дипломатические отношения с Катаром в начале июня и наложили блокаду на эту страну Персидского залива, обвинив ее в поддержке террористических групп. Правительство Катара отрицает обвинение, пытаясь охарактеризовать блокаду, как необоснованное и нарушающее международное право действие.