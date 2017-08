Соперник футбольного клуба «Карабах» по групповому этапу Лиги Чемпионов мадридский «Атлетико» в своем Твиттере поздравил азербайджанский клуб с его историческим достижением, сообщает haqqin.az.

«Поздравляем ФК «Карабах» с первым выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Мы рады вернуться в Баку!», - говорится в сообщении официального Твиттера мадридцев.

Congratulations @FK_Qarabagh for your first participation in the Champions group stage; we're delighted to return to Baku! #Azerbaijan pic.twitter.com/YsvCQaznhS