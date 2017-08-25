В США предсказали возможные сроки импичмента Трампа

Профессор Американского университета историк Аллан Лихтман, предсказавший избрание Дональда Трампа президентом США, назвал предполагаемый срок объявления ему импичмента, передает RT.

По словам профессора, ранее того, как состоятся выборы в сенат США 2018 года, Трамп в отставку отправлен не будет.

«Против него может выступить значительное число республиканцев. И чтобы набрать большинство голосов для инициации процедуры импичмента, нужно, чтобы с демократами объединилось примерно 25 человек (то есть где-то 10% от всех республиканцев в Палате представителей). Второй момент (это, конечно, маловероятно, но не исключено): если демократы составят большинство в Палате представителей. Тогда, я полагаю, инициировать эту процедуру удастся очень быстро — когда новая палата будет созвана в начале 2019 года», — заявил он.

Ранее Лихтман пообещал, что Трампу объявят импичмент.

Среди возможных причин указаны связи с Россией, злоупотребление властью и поощрение правонарушений. Также, отмечает профессор, Трампа могут привлечь к ответственности за преступления, совершенные им до вступления в должность президента страны.