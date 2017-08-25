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Германия отказалась платить репарации Польше

 

Правительство Германии считает закрытым вопрос о военных репарациях за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

На правительственном брифинге 2 августа заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Кабмин страны не получал никаких запросов от Польши о возможных военных репарациях. 

Она подчеркнула, что Берлин, безусловно, несет ответственность за Вторую мировую войну в моральном, политическом и финансовом плане, но "вопрос немецких репараций Варшаве был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне".

Ранее сообщалось, что Бюро анализа сейма Польши подготовит необходимые материалы для истребования у Германии репараций. Польское правительство считает тему получения от Германии репараций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, вопросом восстановления справедливости, заявила в четверг премьер-министр Польши Беата Шидло.

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