Минобразования выявило лжепедагогов

В рамках конкурса по приему учителей на работу стало известно, что 11 кандидатов имеют поддельные дипломы. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования.

В министерстве также сообщили, что с 21 августа проводится конкурс по приему на работу учителей. На сегодняшний день из 5 225 человек более 3 000 кандидатов уже прошли собеседование.

В рамках конкурса было оценено психологическое состояние учителей, их практические и методические знания.

Согласно информации, конкурс завершится на этой неделе. Результаты его будут размещены на личной странице каждого учителя в начале следующей недели.