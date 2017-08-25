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Минобразования выявило лжепедагогов

Автор: Отдел информации 

В рамках конкурса по приему учителей на работу стало известно, что 11 кандидатов имеют поддельные дипломы. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования.

В министерстве также сообщили, что с 21 августа проводится конкурс по приему на работу учителей. На сегодняшний день из 5 225 человек более 3 000 кандидатов уже прошли собеседование.

В рамках конкурса было оценено психологическое состояние учителей, их практические и методические знания.

Согласно информации, конкурс завершится на этой неделе. Результаты его будут размещены на личной странице каждого учителя в начале следующей недели. 

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