Азербайджанские банки не сотрудничали с попавшими под санкции российскими банками

Азербайджанские банки не сотрудничали ни с одним из российских банков, которым отключили доступ к системе SWIFT. Об этом haqqin.az сообщили в банковских кругах страны.

Ранее американская компания Finastra, обладающая правами на программное обеспечение для работы с международной системой расчетов SWIFT, отказалась от сотрудничества с двумя российскими банками, попавшими под межународные санкции.

По данным российского издания, доступ к SWIFT отключат также Российскому национальному коммерческому банку, который сейчас работает преимущественно в Крыму и является системообразующим для региона, и Темпбанку, сотрудничающему с КНДР.

По информации из тех же источников, азербайджанские банки не проводят операций ни с одним из подобных российских финансовых учреждений.