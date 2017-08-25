Глава МИД ФРГ: «Пока Эрдоган у власти, Турция не вступит в ЕС»

Пока у власти в Турции находится президент Реджеп Тайип Эрдоган, возможность ее членства в Европейском Союзе исключена, передает Deutsche Welle заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

«Эрдоган стремится внести между нами раскол, он делает это умышленно, чтобы выставить себя в более привлекательном свете. В таких условиях шансы Турции на вступление в ЕС равны нулю», - сказал Габриэль в интервью телекомпании ZDF.

«Эта Турция при правительстве Эрдогана никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС, поскольку он (Эрдоган. - Ред.) отдаляет Турцию от Европы. Он, однако, желает, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, будто это мы сжигаем мосты», - подчеркнул глава МИД ФРГ.