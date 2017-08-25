Подписаться на уведомления
 

Все журналисты просят Ильхама Алиева за Мехмана Алиева

Автор: Отдел информации 

Совет прессы Азербайджана обратился к президенту Ильхаму Алиеву в связи с задержанием директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева.

 В обращении говорится, что устранение проблем, с которыми сталкиваются азербайджанские СМИ, улучшение жилищных условий журналистов стали важной частью государственной политики.

«Азербайджанские журналисты видят, какую поддержку Вы оказываете свободе слова и высоко ценят это. Можно с уверенностью назвать Вас защитником свободы слова и независимой мысли. Поэтому журналисты считают вас своим другом, и, несомненно, эта дружба вечна», - говорится в обращении.

Совет прессы отмечает, что с первых лет независимости страны агентство Turan превратилось в первоисточник информации, связанной с Азербайджаном, и внесло большой вклад в формирование общественно-политической среды. В этой связи нужно отметить и роль директора ИВ Turan Мехмана Алиева. Он зарекомендовал себя перед обществом как профессиональный журналист.

В отношении Мехмана Алиева выдвинуты обвинения в уклонении от налогов и злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он задержан правоохранительными органами.

«Обращаясь к Вам, мы взываем к Вашему гуманизму. Надеемся, что мы убедимся в  Вашем гуманизме и в отношении директора ИА Turan. Господин президент, мы просим Вашей помощи в урегулировании инцидента с Мехманом Алиевым согласно  рамок законов Азербайджана. Мы уверены, что Ваше деликатное участие в этом деле сыграет решающую роль в устранении возникшей проблемы», - говорится в заявлении.

3948 просмотров


Старости
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 30° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Спецслужбы Болгарии накрыли журналистку, оклеветавшую Азербайджан
Дипломатический скандал между Венгрией и Нидерландами
В Кабуле боевики напали на мечеть
Аббас выдвинул ультиматум зятю Трампа
Или статус «НКР», или война заявления из Еревана
Покажут ли в Азербайджане скандальный российский фильм?
Зверства полиции Армении: «Не подпишешься под пятью убийствами – посадим на трубу»
Президент Украины наградил азербайджанского скульптора
Девять тысяч боевиков пытаются захватить сирийский Идлиб
WoWoman презентует свой самый большой проект фото
В Баку станет прохладнее
Все журналисты просят Ильхама Алиева за Мехмана Алиева
Глава МИД ФРГ: «Пока Эрдоган у власти, Турция не вступит в ЕС»
Азербайджанские банки не сотрудничали с попавшими под санкции российскими банками
Минобразования выявило лжепедагогов
Германия отказалась платить репарации Польше
Мадридский «Атлетико» поздравил «Карабах» фото
В США предсказали возможные сроки импичмента Трампа
Азербайджан и Турция спасают Катар от блокады
США начинают новую войну в Афганистане наш комментарий
В Турции заговорили о войне из-за независимости Курдистана
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Агентство Turan приостановило свою деятельность После ареста Мехмана Алиева
В Москве строят бомбоубежище
Глава Samsung приговорен к пяти годам
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться