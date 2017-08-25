Все журналисты просят Ильхама Алиева за Мехмана Алиева

Совет прессы Азербайджана обратился к президенту Ильхаму Алиеву в связи с задержанием директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева.

В обращении говорится, что устранение проблем, с которыми сталкиваются азербайджанские СМИ, улучшение жилищных условий журналистов стали важной частью государственной политики.

«Азербайджанские журналисты видят, какую поддержку Вы оказываете свободе слова и высоко ценят это. Можно с уверенностью назвать Вас защитником свободы слова и независимой мысли. Поэтому журналисты считают вас своим другом, и, несомненно, эта дружба вечна», - говорится в обращении.

Совет прессы отмечает, что с первых лет независимости страны агентство Turan превратилось в первоисточник информации, связанной с Азербайджаном, и внесло большой вклад в формирование общественно-политической среды. В этой связи нужно отметить и роль директора ИВ Turan Мехмана Алиева. Он зарекомендовал себя перед обществом как профессиональный журналист.

В отношении Мехмана Алиева выдвинуты обвинения в уклонении от налогов и злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он задержан правоохранительными органами.

«Обращаясь к Вам, мы взываем к Вашему гуманизму. Надеемся, что мы убедимся в Вашем гуманизме и в отношении директора ИА Turan. Господин президент, мы просим Вашей помощи в урегулировании инцидента с Мехманом Алиевым согласно рамок законов Азербайджана. Мы уверены, что Ваше деликатное участие в этом деле сыграет решающую роль в устранении возникшей проблемы», - говорится в заявлении.