В Баку станет прохладнее

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21 - 24°, днем - 28 - 33°. В Баку ночью будет 22 - 24°, днем - 31 - 33° тепла.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 65 - 75%, днем - 45 - 55%

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 24 - 25°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 25 - 26°, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 26 - 27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 28 августа на Абшероне пребудет повышенная влажность, что в дневные часы может стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей.