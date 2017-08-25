Платформа для развития женщин – WoWoman, при поддержке посольства США, презентует свой новый проект "WoWoman in Me".

Программа, состоящая из 10 модулей, создана с целью расширения навыков коммуникации и управления, развития активного образа мышления, повышения предпринимательского духа и нацелена на поддержку индивидуального и профессионального развития участниц.

В программе "WoWoman in Me" могут принять участие студенты и молодые профессионалы, желающие приобрести новые знания и навыки для осуществления своих мечт и целей. Как и большинство программ и тренингов WoWoman, эта программа также будет абсолютно бесплатной!

"WoWoman in Me" основывается на опыте основателя платформы WoWoman Зары Гусейновой и её участии на конференциях и тренингах в Гарварде, Стэнфорде, MIT и других университетах, TED выступлениях и опыта в AIESEC.

По завершении 10 модулей, которые пройдут в период с сентября по октябрь, участницы получат индивидуальных менторов на протяжении 3-х месяцев со стороны профессиональных наставников. Среди наставников можно отметить регионального директора Microsoft Сархана Хашимова, известного тренера Шамс Мустафаеву, эксперта по Oracle Камрана Агаева, менеджера по коммуникациям PASHA Банка Джейхуна Атаева, директора инновационного цента Barama Имрана Багирова и еще 25 профессионалов своего дела, готовых делиться опытом и поддерживать нашу молодежь.

Последний день для подачи заявок - 5 сентября. Дополнительная информация по ссылке: http://wowoman.az/

Стоить отметить, что WoWoman – это платформа, направленная для развития женщин, созданная 2.5 лет назад в Баку, через программы и тренинги которых уже прошли более 6500 женщин. Среди осуществляемых платформой проектов можно выделить Tech-Tech Xanım – программы в сфере информации и технологий, WoWenture – предпринимательская программа для женщин, HR Academy, Digital Marketing Academy и т.д.

Совсем недавно WoWoman запустили в фейсбук группу, на которую перевели многие свои мероприятия и тренинги в онлайн-режиме, чтобы женщины и из регионов страны могли развиваться и получать доступ к знаниям. Здесь участницы делятся интересной информацией в сферах образования, карьеры, саморазвития, путешествий и т.д. Ссылка группы: https://www.facebook.com/groups/711082735656092/?fref=nf