Девять тысяч боевиков пытаются захватить сирийский Идлиб

Около девяти тысяч террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб, заявил начальник главного управления Генерального штаба генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее (провинции.- Ред.) территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", — сказал Коробов на круглом столе на форума "Армия-2017".

По его словам, бандгруппам "ан-Нусры"* удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам" и занять доминирующии позиции в районе. При этом радикальная часть отрядов оппозиции, стремясь избежать полного уничтожения, перешла на сторону террористов.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры" пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", — заключил главный военный разведчик.