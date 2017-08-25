Президент Украины наградил азербайджанского скульптора

В честь Дня независимости Украины президент Петр Порошенко наградил деятелей культуры, спортсменов, работников промышленности, транспорта, волонтеров, общественных активистов. Среди награжденных - азербайджанский скульптор Сейфаддин Гурбанов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно информации, известный скульптор, автор памятника гетману Мазепе Сейфаддин Гурбанов удостоен ордена "За заслуги" III степени.
Отметим, что Сейфаддин Гурбанов - народный художник Украины, заведующий кафедрой скульптуры Харьковской государственной академии искусств и дизайна.