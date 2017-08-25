Зверства полиции Армении: «Не подпишешься под пятью убийствами – посадим на трубу»

Руководитель оппозиционного блока «Елк» в парламенте Армении депутат Никол Пашинян разместил на своей странице в Фейсбуке открытое письмо жителя города Севан Севака Восканяна генеральному прокурору страны Артуру Давтяну, отметив, что автор послания вынужден скрываться.

В своем комментарии депутат Пашинян настоятельно рекомендовал полицейскому начальству страны обратить внимание на факты, изложенные в письме Восканяна.

«Сообщаю, что несколько дней назад Вааг Микаелян, сотрудник полиции, позвонил мне с телефонного номера 098-78-10-17 и предложил встретиться. Я согласился и услышал от Ваага, что мой старый друг Айк Аванесян взят под стражу и мне надо быть осторожным, чтобы и со мной не произошло нечто подобное.

Вааг пообещал, что если мне будет грозить опасность, он предупредит. Через 3 - 4 дня он снова позвонил, уже с другого (телефона. - Ред.), и опять позвал на встречу. Договорились увидеться неподалеку от передвижной газозаправочной станции. Я пришел, но его не было. Подождав, перезвонил и услышал, что он будет минуты через три. И ровно через три минуты передо мной остановилась «королла», из которой выскочили двое в черных масках, набросились на меня, избили, надели наручники и ударами, колотя по голове, запихнули в машину. Все это они проделали, поливая меня отборным матом.

Я пытался выяснить: «Братья, за что вы так со мной?», но усевшийся рядом с водителем повернулся и сказал, чтобы я не смел с ними брататься и принялся бить меня головой о водительское сиденье. Потом меня спросили, знаю ли я за что меня задержали. Ответил, что не знаю и услышал, что на мне пять трупов».

Далее Восканян рассказал о пытках, которым его подвергли полицейские, чтобы "повесить" на несчастного сразу несколько нераскрытых преступлений, а главное, чтобы он сознался в убийстве накануне некоего Ромы, совершенном совместно с Айком Аванесяном.

«…Приехали в управление полиции города Гавар, где меня в сгорбленном положении повели в какой-то кабинет. Те, кто были в масках, опять начали бить. Потом, уже в другом кабинете, пятеро или шестеро начали допрашивать. Один из сотрудников в гражданском стал пугать каким-то Аракелом, у которого даже воры в законе «"олятся»...

Явившийся затем этот самый Аракелян вообще не церемонился: «Этот идиот нас плохо знает - еще два раунда мальчики с ним поработают, а потом снимут штаны и всунут трубу – сразу все расскажет», а потом все время грозил этой пыткой с трубой.

«Обезумев от боли и страха, я выдавил из себя признание, сотрудник полиции Гавара сразу принялся набирать текст моего «признания» на компьютере».

Вконец сломленный Восканян все подписал, но теперь хочет, чтобы все знали, что он невиновен.

«Меня избивали, унижали оскорбляли, пугали и пытали – результатом стала подписанное мной признание. … Подписанная мной бумага - результат шантажа и пыток, которым меня подвергали в полицейском управлении. Господин прокурор, прошу вас разобраться и наказать всех, кто участвовал в преступных действиях по отношению ко мне».