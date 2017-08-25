Покажут ли в Азербайджане скандальный российский фильм?

Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», премьера которого еще только предстоит, в России уже разразился скандал. После появления в 2016 году официального трейлера картины представители общественного движения «Царский крест» заявили об имеющем место в ней «искажении исторических событий» и «антироссийской и антирелигиозной провокации в сфере культуры».

Выйдет ли фильм на большой экран в Баку? С этим вопросом haqqin.az обратился к директору Киноцентра «Низами» Лейли Мирзоевой.

Пока нет договоренности о демонстрации в Баку фильма «Матильда», однако с предприятием, которому принадлежат право проката - ООО «Творческо-производственное объединение «Рок», представители Азербайджана уже связывались, сообщила она.

«Нам объяснили, что пока картина не получила прокатное удостоверение в РФ. Этот документ является свидетельством, что в фильме нет ничего, противоречащего законодательству страны. После того, как лента получит прокатное удостоверение, можно будет вести предметные переговоры о покупке ленты для демонстрации в Азербайджане. Кстати, фильм должен получить и азербайджанское прокатное удостоверение».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Режиссер кинокартины Учитель рассчитывает получить за нее «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Из-за скандальной славы премьеру не раз откладывали, теперь она назначена на октябрь.

От лица противников кинокартины в России депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная своим почитанием Николая II,, обратились с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру страны.

По запросу Генпрокуратурой проведена была проверка материалов фильма, которая, по словам режиссера фильма А.Учителя, не выявила каких-либо нарушений действующего законодательства.

В начале 2017 года в Общественный совет при минкультуры России поступила петиция с 20 тысячами подписей с требованием запрета фильма. Однако многие российские деятели культуры и искусства, включая председателя думского комитета по культуре, известного кинорежиссера Станислава Говорухина, выступили в поддержку фильма и осудили факт проверки материалов киноленты правоохранительными органами.