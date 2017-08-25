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Или статус «НКР», или война заявления из Еревана

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд перед своим уходом с поста (его с понедельника, 28 августа, заменил Эндрю Шефер) решил «выстрелить», обозначив в интервью «Голосу Америки» основные принципы карабахского урегулирования.

Ричард Хогланд

Как уже сообщал haqqin.az, речь идет о том, что стороны, по Хогланду, должны определить окончательный будущий правовой статус Карабаха при взаимном согласии и юридически обязывающем волеизъявлении, а также обеспечить возвращение под контроль Баку оккупированных территорий вокруг НКАО, и действие коридора, связующего Армению с Нагорным Карабахом.

Кроме того, оговаривается необходимость обеспечения права на возвращение в места прежнего их проживания всех перемещенных в результате конфликта лиц.

Озвученные условия, прямо скажем, не самые лучшие для армянской стороны, что и показала реакция армянского экспертного сообщества.

Правда, МИД Армении попытался сделать хорошую мину при плохой игре, с самого начала в лице пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Тиграна Балаяна заявив, что слова Ричарда Хогланда "не содержат никакой новой информации".

Эдвард Налбандян

Затем это же подтвердил и глава МИД Армении Эдвард Налбандян: «Представленные им (Хогландом. - Ред ) элементы урегулирования карабахского конфликта давно известны общественности».

При этом, однако, Налбандян отметил, что позиция армянской стороны сводится, прежде всего, к тому, чтобы ни одно окончательное решение по данному вопросу не могло быть принято вопреки воле «народа Нагорного Карабаха» и что «Степанакерт» (здесь и далее кавычки наши. – Ред.)  должен вернуться за стол переговоров.

По его словам, Ереван допускает возвращение Азербайджану пяти районов вокруг Карабаха, но оставляет за собой право на «Карвачарский» (Кельбаджарский) и Лачинский районы, которые обеспечивают прямую сухопутную связь с Карабахом. А это, отметим, уже не соответствует озвученному Хогландом плану.

Но, несмотря на это, Налбандян в интервью армянским СМИ заявил, что озвученные Хогландом подходы никакой угрозы армянской стороне не несут.

Однако экспертное сообщество, прежде всего армянское, придерживается другого мнения.

Получили ли американцы некие сведения о «сепаратных» решениях Путина и Саргсяна и решили ли использовать в качестве противовеса заявление Хогланда? Таким вопросом задается главный редактор «Лрагир» Айказн Гагриян. По его мнению, «мадридские принципы», которые не особенно отличаются от заявления Хогланда, фактически, были отклонены и Арменией и Азербайджаном. На деле это - вариант имитации урегулирования, который завершился «апрельской войной».

«Стороны после встреч в Вене и Санкт-Петербурге пришли к следующему: Армения настаивает прежде всего на размещении механизмов доверия и определении статуса Карабаха, после чего обсуждаются другие вопросы, а Азербайджан не принимает никаких предложений, пока не будут выведены армянские войска по принципу «мир в обмен на вывод войск», - пишет армянский автор.

Далее он отмечает, что излишне говорить о том, что позиции сторон несовместимы и приведут к схеме "статус, или война".

«В этих условиях задачей Армении является лишение Азербайджана права «на территории и войну», пишет Гагриян. Любой другой вариант, по его мнению, приведет к войне и катастрофе в Карабахе.

МИД Азербайджана

В свою очередь МИД Азербайджана уже заявил, что готов работать с новым сопредседателем США МГ ОБСЕ, ведь в целом ожидания Азербайджана от Минской группы ОБСЕ носят «не индивидуальный, а институциональный характер». Иными словами, в Баку уверены, что и новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США будет придерживаться позиции, которую озвучил Хогланд, и которая очень не устраивает Армению.

Так что, действительно, американский сопредседатель «взорвал» процесс урегулирования перед своим уходом с поста.

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