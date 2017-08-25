Аббас выдвинул ультиматум зятю Трампа

Руководство Палестинской автономии выдвинуло американским посредникам на мирных переговорах ультиматум, отведя им 45 дней на то, чтобы добиться существенных уступок от Израиля, сообщает Newsru.co.il.

"После этого палестинское руководство больше не будет считать себя обязанным сотрудничать с переговорной группой и возобновит осуществление собственных планов двухлетней давности, добиваясь признания Палестинского государства в ООН", - цитирует высокопоставленный источник в Рамалле сайт Breitbart со ссылкой на газету "Аль-Монитор".

Напомним, встреча советника президента США Джареда Кушнера и председателя ПНА Махмуда Аббаса состоялась в Рамалле 24 августа.

Палестинское агентство Maan цитирует заявление Аббаса: "Мы высоко ценим усилия президента Трампа, который с самого начала объявил, что он будет работать над историческим мирным договором. Это было повторено им неоднократно во время наших встреч в Вашингтоне, Эр-Рияде и Вифлееме". Глава ПНА отметил, что речь идет о крайне сложном процессе, однако заявил, что непреодолимых трудностей не бывает.