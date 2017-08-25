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Дипломатический скандал между Венгрией и Нидерландами

 

Венгрия отзывает своего посла из Нидерландов для консультаций и понижает уровень дипломатического представительства в этой стране до временного поверенного. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Поводом к понижению уровня дипломатических отношений между двумя странами стало интервью венгерским СМИ посла Нидерландов в Венгрии Гаюса Шелтема. Дипломат сравнил правительство Венгрии с террористами и утверждал, что "исламские экстремисты при создании образа врага применяют те же принципы, что и венгерское правительство".

Сийярто потребовал, чтобы этот посол больше не появлялся в МИД Венгрии. По его словам, между двумя странами на неопределенный срок будет прекращено общение на уровне послов.

"Это самый радикальный шаг в дипломатии", - приводит слова министра агентство MTI. Министр также поручил временному поверенному в венгерском посольстве "решительно отвергнуть обвинения против Будапешта и потребовать от МИД Нидерландов разъяснений". "Нам нужно публичное разъяснение, объяснений за закрытыми дверями будет недостаточно", - подчеркнул Сийярто.

"Никому не позволено делать такие замечания в отношении Венгрии или венгерского народа", - добавил министр.

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