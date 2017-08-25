Численность нового объединения террористических группировок в Сирии под названием "Хейат Тахрир аш-Шам", ключевую роль в которой играет "Джебхат ан-Нусра", превысила 25 тысяч боевиков, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе и из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной. Общая численность "Хейат Тахрир аш-Шам" превышает 25 тысяч боевиков", - сказал Коробов.

По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой предназначено играть "Джебхат ан-Нусре".

"Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама", - заявил генерал-полковник.