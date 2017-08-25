Пламя, бушевавшее несколько дней в ущелье в гористой части Грузии, продолжает теперь полыхать в виде слухов об истинных причинах пожара, переполошившего всю страну.

И если после появления первых слухов о "рукотворности" бедствия у правоохранителей не было абсолютно никаких данных на сей счет, то сейчас им представлено нечто такое, что можно назвать вещественными доказательствами поджога.

Сделал это Давид Кацарава - доброволец, помогавший в тушении пожара, и председатель федерации по водному спорту, нашедший в Боржомском лесу бутылку, от которой исходил запах горючего. Он утверждает, что "вещдок" обнаружен был им у въезда в село Даба - то самое, вблизи которого 20 августа и вспыхнула неожиданно злосчастная искорка.

«Бутылка издавала запах топлива, несмотря на резкий запах пепла сгоревшего леса вокруг», - сообщил доброволец в ходе его допроса в МВД Грузии, отметив, что находка «очень похожа на т.н. коктейль Молотова, и в ее горлышке находился кусок сгоревшей тряпки». Следователи прорабатывают различные версии причин случившегося, благо после обнаружения пропахшей бензином бутылки в лесу у села Тимотесубани съемочная группа TV Pirveli засняла также несколько бочек из-под автомобильного масла.

Бочки, как и 20-литровая канистра с бензином, найденная добровольцами там же, тщательно изучаются экспертами МВД. Слухи распространяются по стране как огненные потоки только что ликвидированного пожара, в связи с чем глава МВД Георгий Мгебришвили попросил население не торопиться с выводами.