Подписаться на уведомления
 

Эльмар Мамедъяров призвал Ереван к переговорам

 

Азербайджан выступает за начало субстантивных переговоров по пакету предложений стран - сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью агентству АзерТадж.

«В Аквиллском, Мускокском и Лос-Кабосском заявлениях глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ отражены основные элементы поэтапного урегулирования конфликта на основе Хельсинского заключительного акта. И эти элементы составляют фундаментальную основу обновленных Мадридских принципов. Эти принципы еще раз были подтверждены сопредседателем от США Ричардом Хогландом. Первым шагом в последовательной реализации этих взаимодополняющих принципов является вывод армянских войск с оккупированных территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана. Устранив факт оккупации, необходимо осуществить возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и принять надлежащие меры по их безопасности. Следует также отметить, что Армения не выполняет и требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в связи с конфликтом», - заявил глава МИД Азербайджана, комментируя слова бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда.

Эльмар Мамедъяров сказал, что, если армянская сторона признает, что эти принципы не новые и она принимает их, тогда уже необходимо начать субстантивные переговоры с целью обсуждения деталей.

«Армянский народ сможет воспользоваться возможностями сотрудничества, которые могут появиться в связи с урегулированием конфликта», - сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова к серьезным переговорам по изменению статуса-кво,  признанного неприемлемым на уровне глав государств-сопредседателей, скорейшему урегулированию конфликта и обеспечению устойчивого мира в регионе.

1791 просмотров


Старости
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 30° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турецкого посла в Швеции вызвали на ковер
Центробанк: «С манатом без изменений»
Нефть продолжает дорожать обновлено
В Испании ужесточают наказание за терроризм
Минналогов о деле Мехмана Алиева
Россия развернула в Сирии системы борьбы с беспилотниками
Министр обороны Украины едет в Баку
Мехман Алиев арестован на три месяца
В Чечне застрелили депутата
Российский бизнесмен нашел угнанный автомобиль в Баку видео
Турецкие асы прибыли в Россию
Ровнаг Абдуллаев в руководстве мирового дзюдо фото
Чеченских мафиози арестовали в Австрии
Аяз Муталибов выдвинул Мехрибан Алиеву в президенты
Российские войска останутся в Сирии до полного уничтожения ИГИЛ
Василий Уткин продолжает войну против «Карабаха» наша реакция
Чавушоглу поздравил «Карабах»
Эльмар Мамедъяров призвал Ереван к переговорам
Кто поджог Боржомский лес? haqqin.az из Грузии
В Сирии появилась новая группировка 25 тысяч боевиков
Спецслужбы Болгарии накрыли журналистку, оклеветавшую Азербайджан
Дипломатический скандал между Венгрией и Нидерландами
В Кабуле боевики напали на мечеть
Аббас выдвинул ультиматум зятю Трампа
Или статус «НКР», или война заявления из Еревана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться