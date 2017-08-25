Эльмар Мамедъяров призвал Ереван к переговорам

Азербайджан выступает за начало субстантивных переговоров по пакету предложений стран - сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью агентству АзерТадж.

«В Аквиллском, Мускокском и Лос-Кабосском заявлениях глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ отражены основные элементы поэтапного урегулирования конфликта на основе Хельсинского заключительного акта. И эти элементы составляют фундаментальную основу обновленных Мадридских принципов. Эти принципы еще раз были подтверждены сопредседателем от США Ричардом Хогландом. Первым шагом в последовательной реализации этих взаимодополняющих принципов является вывод армянских войск с оккупированных территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана. Устранив факт оккупации, необходимо осуществить возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и принять надлежащие меры по их безопасности. Следует также отметить, что Армения не выполняет и требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в связи с конфликтом», - заявил глава МИД Азербайджана, комментируя слова бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда.

Эльмар Мамедъяров сказал, что, если армянская сторона признает, что эти принципы не новые и она принимает их, тогда уже необходимо начать субстантивные переговоры с целью обсуждения деталей.

«Армянский народ сможет воспользоваться возможностями сотрудничества, которые могут появиться в связи с урегулированием конфликта», - сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова к серьезным переговорам по изменению статуса-кво, признанного неприемлемым на уровне глав государств-сопредседателей, скорейшему урегулированию конфликта и обеспечению устойчивого мира в регионе.