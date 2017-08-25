Чавушоглу поздравил «Карабах»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский футбольный клуб «Карабах» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы гордимся успехом братского Азербайджана. Поздравляем футбольную команду "Карабах", которая, завоевав путевку в групповой этап, открыла новую страницу в истории азербайджанского футбола», - написал глава турецкого МИД в своем Twitter.
Kardeş #Azerbaycan’ın başarısı bizi de gururlandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalarak tarih yazan #Karabağ futbol takımını kutluyoruz. pic.twitter.com/y1sxETc3y0— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 24 августа 2017 г.