Что случилось с Василием Уткиным? Российского комментатора, который всегда почтительно отзывался об Азербайджане и которого до вчерашнего дня очень любили в нашей стране, словно подменили...

Началось все с безобидного ответа Уткина в одной из веток твиттера о том, что матч «Карабаха» был вторым по популярности на российских каналах после игры с участием московского ЦСКА. Уткин даже поддержал азербайджанскую команду, написав «Ирали, Гарабаг!»

Но затем, как говорится, Остапа понесло. Не прошло и часа, как бывший ведущий «Матч ТВ» написал то, что ему вряд ли когда-нибудь простят в Азербайджане.

«А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат...», - такая запись появилась на страничке Уткина. Haqqin.az уже публиковал этот скандальный твит, выразив свое отношение к скандальному комментарию обозревателя. Но на этом Вася не успокоился. Получив на свою провокационную запись огромное количество негативных откликов, в которых азербайджанские (и не только) подписчики пытались вразумить комментатора, Уткин окончательно «слетел с катушек».

«Сейчас еще раз понял, насколько велик был ваш друг, покойный Анар Мамедханов. Но он живет и после смерти, а вы погибли при жизни», - написал Уткину один из фолловеров.

На это Василий попытался сострить, но достаточно неудачно: «Вам пора в сценаристы. Пафосный продюсер - вымышленный персонаж». Судя по всему, «вымышленным персонажем» Уткин назвал Анара Мамедханова, которого после смерти, произошедшей шесть лет назад, называл «братом, другом, выдающимся человеком».

«Не вы ли были тем, кто при покойном Анаре Мамедханове говорили полностью противоположное?!», - спросили у Уткина. На это комментатор ответил однозначно: «Нет».

Дальше - больше.

«Друзья! Мне стыдно за давешний твит про Карабах и Арарат. Я совершил непростительную ошибку, cказав «этноним» вместо «топоним». Оx. Sorry!», - продолжил подливать масла в огонь Уткин.

«Пойдите в МИД и посмотрите, какой стране принадлежит регион Карабах», - предложили ему. «Я смотрел!», - последовал уверенный ответ.

После этого горе-комментатора потянуло устроить провокационный опрос на кулинарную тему:

«Чтобы больше не ошибаться в важнейших вопросах бытия, давайте решим раз и навсегда: долма - это блюдо азербайджанское или армянское?».

«Вы таким образом не решите, уж лучше поздравьте Азербайджан с выходом первого клуба в Лигу чемпионов», - посоветовали Уткину, который парировал, что «сделал это самым первым делом, и не только здесь. Правда, я поздравил не столько страну, сколько людей».

Затем Уткин написал, что под первым твитом о Карабахе он получил «самые адские комментарии за последние года три». И добавил: «В коллекцию; спасибо!». Далее следовал флаг Азербайджана и слово İrəli, что, впрочем, можно расценить, как очередную попытку съязвить.

Василия обвинили в том, что он играет на чувствах людей и разжигает межнациональную рознь. А он умудрился «потроллить» «Карабах» и после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, которая определила в соперники азербайджанскому клубу «Челси», «Атлетико» и «Рому». «В группе с «Карабахом» три великие футбольные столицы. Покатаются парни», - написал Уткин.

Так почему же некогда лучший комментатор российского спортивного ТВ опустился до провокаций?

Видимо, перестав комментировать, Уткин пытается хоть как-то оставаться в центре внимания. А как это можно сделать без доступа к микрофону, но при этом имея большую армию подписчиков, собранную за долгие годы работы на ТВ? Вероятно, Уткин решил, что быть на виду ему помогут провокационные заявления, подколы и издевки. Но какой ценой? Он в миг из друга Азербайджана превратился едва ли не во врага. Неужели минутная слава того стоила?

А может, Уткин вновь взялся за наркотики, которые употреблял перед «знаменитым» матчем «Байер» - «Барселона» в декабре 2015 года и после которого был с позором уволен с «Матч ТВ»?

Во время игры между немецким и испанским клубами Уткин «разглядел» на поле… футболиста «Зенита» Шатова, голкипера ЦСКА… Тер Штегена, какого-то дедушку, «Спартак», «Ростов», сборную Бельгии и еще много чего разного. А временами комментатор просто засыпал.

«Знатоки» утверждали, что у комментатора было не алкогольное опьянение, а наркотическое, потому что даже после большой порции горячительных напитков невозможно начать нести такую чепуху. Уткин вышел в прямой эфир после принятия наркотиков. Вот лишь небольшой фрагмент того, что наговорил комментатор в тот незабываемый вечер:

Но вредные привычки – далеко не единственный грешок Васи. Знающие его люди не раз говорили о подлом и хамском поведении. Комментатор Олег Пирожков рассказал, как вел себя Уткин с коллегами и подчиненными, когда занимал пост главного редактора спортивной редакции «НТВ-Плюс».

«Я не собираюсь здесь плакаться, поэтому приведу только один пример, - рассказывает Пирожков. - Летом этого года мы как-то сидели компанией – я, Уткин, Микулик и Казанский. Это было в «Хинкальной» на Новом Арбате. Обычное застолье. Выпивали, но никто не был пьян в хлам: все были в сознании и твердой памяти – в частности, Уткин. Вечер протекал без малейших намеков на агрессию: обсуждали то лучших российских игроков за последние 20 лет, то грузинскую кухню, то собак. На некоторое время каждый занялся своим делом: Казанский, кажется, разговаривал по телефону, Уткин думал о чем-то своем, пожевывая хачапури, а мы с Микуликом о чем-то заспорили. В разгар нашего спора – мы шутили, подкалывали друг друга – Уткин ни с того ни с сего вдруг схватил рюмку с водкой и плеснул мне в лицо. Я захлебнулся: спиртное все-таки, тем более, попало в глаза, в нос. Когда отхаркался, откашлялся и очухался, Уткин нагнулся ко мне и похлопал по спине: «Если бы ты так же сделал со мной, я бы не обиделся. Вот и ты не обижайся». Он так «пошутил», понимаете? Барин изволил развлечься... Я позже думал, что мне тогда в ответ нужно было взять графин и ударить ему по башке.

Уткину нравится унижать людей. Я восемь лет проработал с ним в одной компании и, поверьте, знаю, о чем говорю. Иногда ему кажется, что он шутит, хотя на самом деле это выглядит паскудно».

Вот и сейчас Уткин занялся своим излюбленным занятием – паскудством. Но только азербайджанцы в отличие от Пирожкова терпеть такого отношения к себе не намерены и уже дали это понять комментатору-шутнику.

«Езжу я куда хочу и когда хочу, и в Баку меня ждут друзья всегда», - написал в четверг среди прочего Уткин. Вот только вряд ли после всего написанного Василием, в том числе и об Анаре Мамедханове, который из «брата» превратился в «вымышленный персонаж», у него остались друзья в Баку.

А что касается приезда в нашу страну в режиме «когда хочу», то если комментатор продолжит в том же духе, то схлопочет запрет на въезд в Азербайджан. Основания для этого есть уже сейчас.