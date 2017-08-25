Российские войска останутся в Сирии до полного уничтожения ИГИЛ

Операция по уничтожению террористов на территории Сирии продлится вплоть до полной ликвидации экстремистских группировок. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

«Операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" на территории Сирии будет продолжена до полной их ликвидации», — сказал он.

Генерал отметил также, что правительственные войска Сирии при помощи ВКС России стараются как можно скорее восстановить мир в регионе, «воздерживаясь от ненужного насилия и сохраняя жизни людей».