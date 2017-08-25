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Аяз Муталибов выдвинул Мехрибан Алиеву в президенты

 

«У меня нет планов создавать политическую партию. Однако я положительно смотрю на участие Мехрибан Алиевой в президентских выборах. Я готов оказать всяческую поддержку кандидатуре Мехрибан Алиевой. Если она выдвинет свою кандидатуру, я готов обратиться к народу для избрания ее президентом». Об этом в интервью местным СМИ заявил первый президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Аяз Муталибов добавил, что людям нужно объяснить, какую пользу стране может принести выдвижение кандидатуры Мехрибан Алиевой.

«Нужно объяснить народу, что Азербайджану всегда нужна стабильность. Наблюдая за геополитическими процессами в мире, понимаешь, что больше всего Азербайджану нужна политическая стабильность», - сказал он.

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