Чеченских мафиози арестовали в Австрии

В Австрии полиция задержала девятерых уроженцев Чечни. Всех их подозревают в создании преступной организации, мошенничестве, поджоге, вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотиков. Об этом заявил глава МВД Австрии Вольфганг Соботка.

По его словам, правоохранители вышли на след преступников после ряда задержаний в феврале этого года. Во время операции проводились многочисленные обыски, во время которых, в частности, были найдены оружие и наркотики, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров сообщил, что ведомство в курсе задержания, однако за помощью туда пока никто не обращался.