25 августа в столице Венгрии Будапеште состоялся конгресс Международной федерации дзюдо (IJF). Как сообщает Report, в конгрессе приняли участие руководители всех национальных федераций, являющихся членами международной организации по дзюдо, а также известные деятели спорта.

Сначала выступивший президент IJF Мариус Визер особо подчеркнул значение работы и важность мероприятий, проводимых организацией последнее время. Затем генеральный секретарь всемирной организации дзюдо Жан Роже довел до внимания участников конгресса отчет за последние 4 года.

В связи с тем, что единственным кандидатом на президентских выборах на очередные 4 года являлся М. Визер, голосование было открытым, и он вновь единогласно был избран президентом IJF.

Затем состоялись выборы нового состава Исполнительного комитета на предстоящие 4 года, членом которого был избран президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.