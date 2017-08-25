Турецкие асы прибыли в Россию

Специальные гости международного форума "Армия-2017", пилотажная авиагруппа "Турецкие звезды" в пятницу прибыла на подмосковный аэродром Кубинка, передает РИА Новости сообщение, сделанное журналистам в Минобороны России.

"Только что на аэродроме приземлились восемь самолетов F-5 турецкой авиагруппы. Их участие в демонстрационной программе форума "Армия-2017" запланировано в дни общего посещения", — рассказали в российском военном ведомстве.

В дни форума на аэродроме развернута масштабная экспозиция самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России и выставка образцов авиационного вооружения, которые может осмотреть каждый желающий из посетителей форума "Армия-2017".

"Турецкие звезды" — авиагруппа высшего пилотажа Турции, летающая на восьмерке истребителей F-5. Всего в авиапарке группы состоят 12 самолетов F-5 Freedom Fighter.