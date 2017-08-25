Предпринимателю из Подмосковья пришлось проехать полстраны и даже побывать за границей, чтобы самостоятельно вернуть себе угнанный автомобиль. Машина, которую коммерсант сдал в аренду, оказалась сначала в Ростовской области, а потом и вовсе в Азербайджане. Мужчина написал три заявления в полицию, но в итоге решил провести собственное расследование.

Пустившись по GPS-навигатору вслед за украденным у него транспортом, предприниматель сначала побывал в Ростовской области, а затем координаты маячка, установленного в иномарке, показали Баку.

Задержать угонщика в Азербайджане удалось благодаря помощи российского посольства и местных правоохранителей, а вот его московского подельника, который брал в аренду злосчастную иномарку, сейчас ищут.

На родину предприниматель вернулся на машине, которую должны были объявить в розыск, однако за 3000 тысячи километров пути и даже при пересечении ею госграницы ни у полицейских, ни у таможенников легковушка не вызвала никаких подозрений.