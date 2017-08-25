В Чечне застрелили депутата

В Чечне убит депутат местного парламента Магомед Асхабов, сообщил Интерфаксу источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Асхабов, член КПРФ, стал депутатом в сентябре 2016 года. Ранее работал в аппарате парламента, был советником главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителем его секретариата, а также министром имущественных и земельных отношений республики.