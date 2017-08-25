Мехман Алиев арестован на три месяца

В отношении директора ИА Turan Мехмана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщили haqqin.az в Ясамальском районном суде.
Новость обновляется.
В отношении директора ИА Turan Мехмана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщили haqqin.az в Ясамальском районном суде.
Новость обновляется.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.