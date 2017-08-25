Министр обороны Украины едет в Баку

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак в ближайшее время совершит официальный визит в Азербайджан. Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, визит украинского министра состоится в конце следующего месяца.

Во время визита в Баку Степан Полторак проведет двусторонние встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и другими официальными лицами.

Планируется обсуждение сторонами актуальных вопросов и текущего состояния и перспектив углубления двустороннего сотрудничества.