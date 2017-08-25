Россия развернула в Сирии системы борьбы с беспилотниками

Россия развернула в Сирии системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их поражения, сообщил сегодня начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Новиков, передает ТАСС.

"Для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами в пунктах российских Вооруженных сил в Сирии создана система, включающая подсистемы обнаружения, оповещения о полетах беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронного подавления и огневого поражения", - сказал Новиков на круглом столе форума "Армия 2017".

По его словам, в состав подсистемы входят средства ПВО и РЭБ, а также системы воздушного наблюдения.

Генерал-майор заявил, что поражение беспилотников проводится специальными расчетами с использованием стрелкового оружия.