Минналогов о деле Мехмана Алиева

В ходе выездных проверок в ООО «Информационное агентство Туран», организованных Министерством налогов, были выявлены факты уклонения от выплаты налогов, в связи с чем Следственным управления Департамента по расследованию налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 УК Азербайджана, говорится в заявлении Минналогов, поступившем в редакцию haqqin.az.

В ходе расследования было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взял на себя ведение финансово-хозяйственной деятельности учреждения, чем нарушил требования закона «О грантах».

По незарегистрированным грантовым соглашениям в 2010 - 2014 гг агентством была незаконно получена прибыль в 148 310 манатов. В 2010 - 2016 гг в налоговые органы были представлены искаженные налоговые декларации, вследствие чего появились основания для подозрения агентства в уклонении от выплаты в бюджет налогов на общую сумму в 60 080 манатов.

24 августа 2017 года Мехман Алиев был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от налогов) и 308.1 (злоупотребление службеными полномочиями) УК Азербайджана. Решением Ясамальского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.