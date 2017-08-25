В Испании ужесточают наказание за терроризм

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не исключил возможности изменения статей уголовного кодекса страны по части наказания за совершение терактов, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам совещания в Совете министров королевства Рахой отметил, что "Испания уже дважды пересматривала уголовный кодекс в рамках борьбы с терроризмом", а также добавил, что "в случае необходимости это может быть сделано снова". Глава испанского правительства заявил, что "террористы меняют стиль организации и совершения терактов", поэтому власти "должны поступать так же".

Рахой подчеркнул, что силы безопасности Испании с первых же часов после совершения терактов координировали свою работу с коллегами из Барселоны. Он также заявил, что созданный кризисный кабинет "активировал все протоколы", предусмотренные для подобных случаев.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. В тот же день позднее аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате этих терактов погибли 15 человек и 130 пострадали.