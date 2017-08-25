Турецкого посла в Швеции вызвали на ковер

МИД Швеции вызвал в четверг посла Турции в Стокгольме Кайа Тюркмена и потребовал разъяснить арест двух граждан Швеции – одного в Испании по запросу турецких властей и другого в самой Турции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.

”Посол Турции вновь был приглашен в МИД, мы выразили наше беспокойство и наши требования, касающиеся лишенных свободы шведов”, — написала министр.

В начале августа стало известно, что в аэропорту в Барселоне испанские власти по запросу Турции задержали 59-летнего писателя и журналиста Хамзу Ялчина, имеющего шведское и турецкое гражданство. Сообщается, что турецкие власти подозревают его в причастности к терроризму. Журналиста арестовали, когда тот находился в отпуске. В Швецию он переехал 30 лет назад, живет в Западной Швеции и многие годы сотрудничал с изданием Odak Dergisi, критикующим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его власть.