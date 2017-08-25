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Массовые беспорядки в Индии Есть убитые

 

По меньшей мере восемнадцать человек погибли и 200 пострадали в беспорядках, вспыхнувших в индийском городе Панчкула после того, как суд признал влиятельного местного духовного лидера виновным по делу об изнасиловании его приверженок, сообщает РИА Новости со ссылкой на ANI.

По данным агентства, 17 человек погибли в городе Панчкула, штат Харьяна, еще один - в городе Сирса, где базируется община Рамы Рахима. При этом в полиции Панчкулы заявляют, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

Духовный лидер общины "Дера Сача Саудра" Гармит Рам Рахим Сингх в пятницу был признан виновным в изнасиловании по двух эпизодам и взят под стражу в здании суда. Приговор ему, как ожидается, будет вынесен в понедельник. Вскоре после судебного заседания в городе Панчкула, штат Харьяна, начались беспорядки.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Спустя примерно полтора часа после вынесения вердикта и начала столкновений к восстановлению порядка в Панчкуле подключились подразделения индийской армии, которые заведомо приведены были в боевую готовность.

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